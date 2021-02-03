Напавший на сотрудников омской ГТРК стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, напавший на журналиста и оператора ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", стал фигурантом уголовного дела. Об этом передает Следственный комитет.

Как известно, ЧП произошло во время съемок сюжета о нелегальных торговцах на Левобережном рынке. Информацию о стихийной торговле до Александра Буркова донесли во время "Диалога с губернатором" те, кто работает на рынке официально. Прямо во время съемок один из присутствующих, пожилой мужчина напал на оператора и выхватил у корреспондента микрофон. После инцидента журналисты обратились в СК.