Установлена личность мужчины, напавшего на съемочную группу "Вестей Омск"

Личность омича, который напал на съемочную группу "Вестей Омск", установлена. Злоумышленником оказался 61-летний пенсионер, сообщили ГТРК "Иртыш", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в Следственном комитете по региону.
Напомним, ЧП произошло рядом с Левобережным рынком. Наши коллеги прибыли туда, чтобы разобраться острой проблемой стихийной торговли, на которую пожаловались продавцы во время "Диалога с губернатором". Тема вызвала широкий общественный резонанс. Во время съемки на корреспондента "Вестей Омск" напал неизвестный мужчина. В СК, сообщили, что его личность установлена, он уже рассказал свое видение ситуации в кабинете следователя. По информации ведомства, нападавший заявил, что не был в курсе, что общался с представителями СМИ.
"Он не знал что общается журналистами, так как не видел у них на одежде никаких опознавательных знаков. Также пенсионер отметил, что он не был намерен как-либо препятствовать законной деятельности работников СМИ, а причиной инцидента было то, что один из операторов якобы помешал ему проехать", – прокомментировала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова