Установлена личность мужчины, напавшего на съемочную группу "Вестей Омск"

Личность омича, который напал на съемочную группу "Вестей Омск", установлена. Злоумышленником оказался 61-летний пенсионер, сообщили ГТРК "Иртыш", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в Следственном комитете по региону.

Напомним, ЧП произошло рядом с Левобережным рынком. Наши коллеги прибыли туда, чтобы разобраться острой проблемой стихийной торговли, на которую пожаловались продавцы во время "Диалога с губернатором". Тема вызвала широкий общественный резонанс. Во время съемки на корреспондента "Вестей Омск" напал неизвестный мужчина. В СК, сообщили, что его личность установлена, он уже рассказал свое видение ситуации в кабинете следователя. По информации ведомства, нападавший заявил, что не был в курсе, что общался с представителями СМИ.