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Ситуация на Украине 31 минуту назад

23 января 2021 19:33

Его звали Джигурда: СБУ заявила о разоблачении "агента ФСБ"

Якобы агента ФСБ России по прозвищу Джигурда задержала в Херсонской области Служба безопасности Украины. По их мнению, задержанный работает не только на ФСБ, но и Министерство госбезопасности самопровозглашенный ЛНР. В январе 2021 года ему якобы были выплачены деньги за протестные мероприятия на Украине и поручено спровоцировать тарифный майдан.

Джигурда был завербован МГБ ЛНР в мае 2020 года, сообщает СБУ, чтобы обеспечить рост сепаратистских настроений.

Ведется расследование по факту посягательства на целостность Украины.

политика агент ФСБ Украина Служба безопасности Украины/СБУ новости

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