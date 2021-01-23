Его звали Джигурда: СБУ заявила о разоблачении "агента ФСБ"

Якобы агента ФСБ России по прозвищу Джигурда задержала в Херсонской области Служба безопасности Украины. По их мнению, задержанный работает не только на ФСБ, но и Министерство госбезопасности самопровозглашенный ЛНР. В январе 2021 года ему якобы были выплачены деньги за протестные мероприятия на Украине и поручено спровоцировать тарифный майдан.

Джигурда был завербован МГБ ЛНР в мае 2020 года, сообщает СБУ, чтобы обеспечить рост сепаратистских настроений.

Ведется расследование по факту посягательства на целостность Украины.