Защитник "Ювентуса" Де Лигт излечился от коронавируса

Маттейс Де Лигт сможет помочь "Ювентусу" в матче с "Болоньей". Голландский защитник сдал отрицательный тест на коронавирус.

В начале января Маттейс Де Лигт сдал положительный тест на COVID-19. Голландцу пришлось соблюдать режим самоизоляции. Но после двух отрицательных анализов голландец признан выздоровевшим. Де Лигт может вернуться в общую группу.

В воскресенье Маттейс Де Лигт будет включен в заявку на воскресный матч "Ювентуса" с "Болоньей". В текущем чемпионате голландец выходил на поле в девяти встречах.