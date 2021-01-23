Елизавета Туктамышева посидела за рулем самосвала

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева попробовала себя в роли водителя карьерного самосвала. Это произошло во время своей поездки чемпионки мира и Европы в Мурманскую область.

Елизавета вместе с мамой побывала в городе Оленегорске, в окрестностях которого добывают немало полезных ископаемых. Спортсменка посетила рудный карьер, где посидела за рулем огромного карьерного самосвала.

"Когда такая громадина проехала мимо, я очень испугалась. Но я рискнула и заьралась за руль. Сложно представить, как можно управлять такой махиной на серпантинах", – написала Елизавета на своей странице в социальной сети.