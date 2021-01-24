США отправили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу

В Южно-Китайское море отправлена авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт". Пентагон заявил в воскресенье, что целью группы является "поддержание свободы навигации на море" силами 7-го флота США.

Приказ о передислокации был отдан в день, когда ПВО Тайваня засекло пролет 12 самолетов ВВС КНР в районе острова.

Как пишет газета The Japan Times, самолеты могли нести сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет воздушного базирования YJ-12, а американские корабли попадали в радиус их действия.

По мнению журналистов, решение Вашингтона показывает твердое намерение Белого дома продолжить курс на поддержку Тайваня.

Американская администрация призвала Пекин "прекратить всякое давление на Тайбэй", пишет "Интерфакс".