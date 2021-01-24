США помогут Израилю наладить отношения с другими странами

Новая американская администрация пообещала Израилю помочь в нормализации отношений с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко. Об этом шла речь в субботнем телефонном разговоре советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и советника по нацбезопасности израильского премьера Меира Бен-Шаббата.

В целом, США и Израиль подтвердили курс на укрепление партнерства между двумя странами, а новый президент США Джо Байден по-прежнему гарантирует безопасность Израиля.

Джейк Салливан также предложил коллеге начать "стратегический диалог", пишет "Интерфакс".

В 2020 году ОАЭ, Бахрейн и Марокко при посредничестве США нормализовали отношения с Израилем. Ожидается, что к этому процессу подключится Судан, когда США исключат его из списка стран – спонсоров терроризма.