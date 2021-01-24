В Шотландии хотят провести новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен твердо намерена добиться проведения нового референдума о независимости от Великобритании.

Для этого она использует выборы в шотландский парламент в мае 2021 года. На них Стерджен хочет получить поддержку избирателей.

По ее словам, опросы общественного мнения говорят о том, что большинство шотландцев хотят независимости.

Газета The Sunday Times сообщает, что 49 процентов опрошенных жителей региона за независимость, а 44 процента – против.

Более половины шотландцев хотят быть в Евросоюзе, пишет "Интерфакс".

Партия SNP, возглавляемая Николой Стерджен, может получить подавляющее большинство голосов на майских выборах.

С учетом того, что шотландцы голосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году, а националистов есть шанс добиться нужных итогов на референдуме о независимости.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон высказал точку зрения, что референдум о независимости должен проходить "один раз на поколение".

Прошлый референдум прошёл в сентябре 2014 года. 55 процентов шотландцев захотели остаться в составе Великобритании.