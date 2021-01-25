Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза вновь избран главой страны

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза уверенно выигрывает проходящие выборы главы государства. Предварительные результаты голосования были объявлены соответствующими португальскими органами.

Как сообщает ТАСС, после обработки 55% бюллетеней действующий лидер Португалии набирает около 65 процентов голосов. Представитель крайне правой партии "Хватит" Андре Вентура спорит за второе место бывшим дипломатом Анной Гомеш, у них 12 и 10 процентов голосов соответственно.

72-летний Ребелу ди Соуза изначально являлся явным фаворитом президентской гонки. На своих первых выборах в 2016 году он так же победил в первом туре, завоевав 52 процента голосов граждан Португалии.