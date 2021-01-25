На станции "Новые Черемушки" скопились толпы пассажиров

На станции "Новые Черемушки" скопилось большое число пассажиров из-за временного закрытия участка Калужско-Рижской линии.

В столичном Дептрансе сообщили, что с утра станцией воспользовались 8,4 тысячи пассажиров. Это в 1,8 раза больше, чем в прошлый понедельник. В итоге было принято решение открыть турникеты. Так горожане смогут соблюдать социальную дистанцию и зайти в метро, отметили в ведомстве.

Кроме того, компенсационные автобусы работают также "с очень высокой загрузкой". К 8:00 они перевезли около 14 тысяч пассажиров.

В департаменте рекомендуют пассажирам пользоваться соседними линиями метро – Бутовской, Серпуховско-Тимирязевской и Сокольнической, а также отказаться от поездок в час пик.

Участок оранжевой линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" был закрыт с 23 января на две недели из-за строительства Большой кольцевой линии. После завершения строительства в 2022 году БКЛ станет самой протяженной линией московского метро, на ней будет 31 станция. Сейчас построено уже девять. Накануне Нового года была открыта станция "Электрозаводская".