Участок оранжевой ветки московского метро откроется на 4 дня раньше

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила о досрочном запуске участка "Беляево" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро Москвы.

Как отметили в ведомстве, движение поездов по ветке возобновится уже в четверг, 4 февраля.

Во время ремонта компенсировали работу метро автобусные маршруты, которые подавались каждую минуту и перевезли 1,5 миллиона пассажиров. Бесплатным чаем возле станций метро "Беляево" и "Новые Черёмушки" за это время успели согреться более 9 тысяч пассажиров, выпив 2 тысячи литров.