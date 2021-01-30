Большое кольцо метро и новые вокзалы: транспортные планы столицы

Движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро запустят раньше планируемого срока почти на год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Сейчас завершается проходка тоннелей на БКЛ и идет возведение конструкций станций. Линию планируется запустить в 2022 году, но уже в этом году начнут принимать пассажиров 11 станций на разных участках БКЛ.

Идея построить Большую кольцевую линию прозвучала в Москве еще в 1985 году, но строить БКЛ начали только в 2011 году. Первый участок — сразу 6 станций от Москва-сити до "Савеловской" запустили в два приема в 2018 году. В этом году к ним добавились еще четыре, которые будут пока работать в составе Некрасовской линии. Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения и крупнейшим подземным кольцом в мире — до сих пор лидером считалась 57-километровая пекинская кольцевая. На московском большом кольце разместится 31 станция, общая протяженность путей — около 70 километров. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от Кольцевой линии.

На втором направлении Московских центральных диаметров (МЦД-2 или D2) до конца года планируют открыть три новых вокзала: на станциях "Щукинская", "Печатники" и "Марьина роща", сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Вокзалы улучшат транспортную доступность шести районов столицы, где проживают более 600 тысяч человек, они станут частью ТПУ, которые свяжут МЦД, метро и наземный транспорт.

Транспортно-пересадочный узел "Текстильщики", основное строительство которого развернется в этом году, объединит одноименные станции Таганско-Краснопресненской и Большой Кольцевой линии метро, станцию "Текстильщики" МЦД-2, пешеходные переходы, остановки транспорта, парковку на 100 машин. Объект планируется завершить в 2023—24 годах. Помимо ТПУ там появятся торгово-развлекательный центр с центром госуслуг, паркинг на 80 машин. Этот узел улучшит транспортную доступность для 500 тысяч жителей прилегающих районов.