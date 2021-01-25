Россия может отправить в ЦАР военных инструкторов

Россия рассмотрит возможность отправки в Центральноафриканскую республику военных инструкторов, если поступит официальный запрос, завил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

"Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну и будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются", – цитирует дипломата агентство ТАСС.

Также Богданов отметил, что сейчас обстановка в ЦАР сложная.

Напомним, 22 января СМИ сообщили об обострении ситуации в республике: протестующие не согласны с переизбранием президент Фостен-Арканжа Туадера. В стране на 15 дней введен режим ЧС, который позволяет вооруженным силам арестовывать членов повстанческих групп без санкции суда.

Также журналисты уточняют, что мятежники взяли под контроль две трети страны и наступают на столицу ЦАР.