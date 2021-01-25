С высоты птичьего льда. Челнинский блогер залил каток на 24 этаже

Блогер из Набережных Челнов Валерий Линк соорудил каток на собственной террасе. Видео с результатом задумки молодой человек выложил в интернет, сообщает ГТРК "Татарстан".

Выяснилось, что Линк проживает в элитном жилом комплексе Sunrise City на 24-м этаже. Видеозапись, попавшая в соцсети, началась с подготовки "зоны" катка. На кадрах видно, как Линк и его друзья залили террасу горячей водой на ночь.

На следующий день на поверхности образовалась толстая корка льда. Первым каток решил опробовать друг блогера, прокатившись по льду на коньках. Эксперимент оказался успешным.

"Застыл! Вообще здорово! Вот такой вот лёд на такой высоте. Вот это каток, вот это я понимаю. <…> Если упадёшь, то считай, что с 24-го этажа", – слышны голоса за кадром.

История собрала большое количество комментариев. Некоторые пользователи были обеспокоены безопасностью мероприятия. Так, они подчеркнули, что весной вода с растаявшего катка может потечь вниз к соседям, а самому блогеру грозит штраф.