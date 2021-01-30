Как не стать жертвой схода снега с крыши

Зима в этом году выдалась чрезвычайно снежной. Много снега скопилось не только на улицах, но и на крышах зданий. К вопросу их очистки некоторые граждане подошли с юмором. Житель Башкортостана выложил в соцсети свой метод уборки снега. На кадрах ролика видно, как мужчина подпрыгивает на заснеженной кровле и скатывается вниз вместе со снежной лавиной. Пару секунд, и дело сделано.

Повторять подобные трюки не стоит. Сход льда и снега с крыш может привести к печальным последствиям. Как это, например, произошло в Кемеровской области. В Междуреченском районе снегом, сошедшим с крыши дачного домика, насмерть засыпало пожилого мужчину.

Похожий инцидент случился в Советском районе Алтайского края – там снежная лавина накрыла 46-летнего мужчину. Его в бессознательном состоянии доставили в больницу.

В Башкирии местные прокуратура и Следком изучают случай схода снега с крыши морга. В результате происшествия травмы получили две женщины, проходившие мимо здания.

Подобные лавины очень опасны, особенно если среди снежные пласты покрыты наледью. Энергия одного килограмма льда, упавшего с высоты 10 метров, составляет порядка 100 Дж. Для сравнения: это сопоставимо с энергией пули от мелкокалиберного патрона.

"Вы можете просто положить себе 1 кг на голову и выдержать его. Но представьте себе килограммовую гирю, которую сбросили на голову хотя бы с 1 метра высоты. Понятно, что она стукнет так, что мало не покажется. А тут не один метр, а десятки метров", – пояснил Станислав Виноградов, доцент, заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ, кандидат физико-математических наук.

С точки зрения физики сход лавины – довольно сложный процесс. Вызвать движение снега на наклонных поверхностях могут многие факторы, в том числе резкие перепады температур, наблюдающиеся в период оттепели. В мокром снеге формируются слои воды, по которым он может сползать, как по маслу. При определенных условиях даже крыши с углом наклона 20 градусов могут представлять потенциальную опасность.

"Для этого нужно, чтобы поверхность была ледяной. Чтобы сначала прошел дождь, дождь заледенел, на него насыпало снег. Вот тогда снег может сойти с поверхности даже с небольшим углом наклона. А самые опасные поверхности – это поверхности с углами наклона от 20 до 40-45 градусов. На большей поверхности просто не собирается столько снега, чтобы он оказался опасным", – отметил Станислав Виноградов.

После обильных снегопадов нужно проявлять бдительность. Жалуйтесь на нечищеные крыши и свисающие с них сосульки в коммунальные службы. Не пытайтесь сбивать их самостоятельно.

Судя по прогнозам, этой зимой нас ожидают новые периоды с резкими перепадами температуры. А значит, стоит готовиться к очередной серии схода снежных лавин.