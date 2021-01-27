Не повторять! Как очистить крышу от снега за пару секунд

Житель Башкортостана показал на видео свой способ по быстрой очистке крыши от снега, чем развеселил пользователей соцсетей. Сразу стоит предупредить, что повторять его действия не стоит, так как это опасно, передает ГТРК "Башкортостан".

На кадрах ролика видно, как мужчина стоит на заснеженной кровле, затем подпрыгивает и вместе со снежной массой скатывается вниз. Так, крыша становится очищенной всего за пару секунд. В комментариях пользователи написали, что автору видео удалось поднять им настроение, а кто-то даже пригласил его подработать к себе на участок.