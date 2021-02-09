В Томской области пожарные спасли двух мужчин, сорвавшихся с крыши

Северские пожарные оказали помощь двум мужчинам, сорвавшимся с крыш домов во время уборки с них снега. Сообщение пресс-службы Специального управления ФПС № 8 МЧС России цитирует ГТРК "Томск", выходящая в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Оба инцидента произошли 6 февраля. Как стало известно, на пульт дежурного в 14:31 поступила информация о лежащем на скате крыши мужчине. Дом, где случилось происшествие, находился на улице Мира города Северск.

"Прибыв на место, пожарные увидели мужчину, который держался ногами за снегозадержатель на середине ската крыши. Возможности добраться до конька самостоятельно у него не было", – отмечено в сообщении.

Сотрудники МЧС приняли решение перевязать пострадавшего страховочной веревкой, а затем подняли его. После мужчину передали медицинским работникам. Сам пострадавший рассказал, что выскочив из страховочного ремня, покатился вниз. Однако он зацепился одеждой за металлические листы и, воспользовавшись ситуацией, поставил ноги на снегодержатель.

Уже спустя два часа пожарные столкнулись с похожим случаем на улице Маяковского, 10.

Мужчин повис на страховочной веревке на уровне окон второго этажа. Жители дома безуспешно пытались спасти пострадавшего, затаскивая его в квартиру. Однако, поняв, что своими силами они не справятся, очевидцы вызвали пожарно-спасательную службу.

"Спасателями было принято решение использовать трехколенную раздвижную лестницу. Мужчина поставил ногу на лестницу, создав себе точку опоры, только потом он смог беспрепятственно снять с себя страховочный пояс. После этого он благополучно спустился по лестнице", – добавили в ведомстве.