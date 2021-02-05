Мужчина едва не погиб, упав с обрыва в Северную Двину

Житель Архангельской области чуть не погиб, упав с обрыва в Северную Двину. О ЧП, случившемся в Новодвинске, передает ГТРК "Поморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Каким образом 45-летний житель города попал на лед, пока неизвестно. Подняться наверх по крутому склону берега мужчина уже не смог. По телефону он рассказал о случившемся матери, та обратилась к спасателям.

Сотрудники МЧС не сразу смогли найти пострадавшего, так как мужчина ушел от того места, где упал. Осложняла ситуацию погода – началась метель с сильным ветром. Наконец, вблизи городского парка спасатели заметили мужчину с обморожением конечностей и насквозь промокшего. Ему помогли выбраться и доставили в больницу.