Команда Хабиба обыграла футболистов "Спартака" на сборе в ОАЭ

В понедельник, 25 января, чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил тренировку "Спартака" на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Нурмагомедов с друзьями сыграл один матч с футболистами "красно-белых" Георгием Джикиеей, Аязом Гулиевым, Остоном Уруновым, Зелимханом Бакаевым, а также с бывшим игроком команды Жано Ананидзе и блогером Евгением Савиным.

"Сегодня чуть-чуть переехали московский "Спартак". Надеюсь, никто не обидится", – сказал Хабиб на видео, которое опубликовал в Instagram.

Напомним, ранее Нурмагомедов неоднократно посещал матчи московской команды. По словам бойца ММА, его отец переживал за "красно-белых", а самому Хабибу близок образ гладиатора – главного символа "Спартака".