Хабиб: Уилл Смит сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил о своем знакомстве с американским актером Уиллом Смитом.

"Познакомился с легендой Голливуда. Он сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан, – написал Хабиб в Instagram. – Рад был тебя видеть. Жду в Дагестане".

Несколькими днями ранее чемпион UFC встретился с защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком. Россиянин пожелал футболисту скорейшего восстановления: "Я знаю, что такое травмы, будь терпеливым".

Отметим, что на прошлой неделе команда Хабиба обыграла футболистов московского "Спартака" на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя россиянин объявил о завершении карьеры.