Ялта ненадолго погрузилась во тьму

Из-за непогоды в ночь на вторник, 26 января, в Ялте и прилегающих к ней поселках произошло кратковременное отключение света. Причиной стал обрыв провода на транзитной линии.

В настоящее время пока нет информации о том, сколько потребителей пока остаются без света. Известно, что электроснабжение большинства абонентов уже восстановлено, передает ТАСС.

Ранее на сайте Главного управления МЧС России по Крыму было размещено штормовое предупреждение о сильном дожде, мокром снеге и ветре с порывами до 25 метров в секунду. На полуострове существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта.