Дома обесточены: на Ямал обрушился шторм

На Ямале весенняя оттепель сменилась настоящим штормом. По сообщению МЧС, порывы могут достигать 23 метров в секунду.

Как передает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", из-за штормового ветра десятки домов в Лабытнанги уже остались без электричества. Все оперативные службы занимаются восстановительными работами. Теплоснабжение сохранено в штатном режиме, отметили в городской администрации.

"Работа энергетиков продолжается в круглосуточном режиме. Главное – оперативно устранить отключения", – уточнили в управделами Лабытнанги.

К 16 апреля температура понизится, ночью ожидаются морозы, в некоторых районах – до -20 градусов и ниже. Погода будет дискомфортной – влажность воздуха увеличится до 70%.

По многолетним наблюдениям, апрельские морозы на Ямале в апреле не считаются редкостью. Все дело в том, что на местную погоду влияет многолетняя вечная мерзлота, а также близость Карского моря и большое количество болот и рек. Поэтому весна на Ямале всегда наступает медленно, а температура вплоть до июня может оставаться ниже нуля.

Кстати, руководитель филиала "Ямалкоммунэнерго" по Пуровскому району, а также лица, отвечающие за сферу ЖКХ, были уволены после серьезной коммунальной аварии в Тарко-Сале.