Февральский шторм: ветер разбросал по Магадану фрагменты крыш

В Магадане начали устранять последствия шторма. В столице Колымы прибегли к необычному способу – ввели режим чрезвычайной ситуации только в наиболее пострадавших дворах. В городе пока еще сохраняется довольно сильный ветер.

Порывы ветра в Магадане сейчас достигают 21 метра в секунду. Существенное улучшение погоды возможно лишь 11 февраля.

Новые кадры из Магадана: порывы ветра настолько сильные, что у некоторых машин буквально выдавливало стекла. А вот женщину шквалом едва не сдувает в речку. Остановиться в последний момент у обрыва ей помогает столб.

Столбы и дорожные знаки сегодня не раз спасали пешеходов. Перемещаться было невозможно. В Магадане порывы были скоростью до 27 метров в секунду, на побережье – ураганные 38-39 метров в секунду. Улицы усыпало фрагментами сорванных крыш. Жителям оставалось только наблюдать, как стихия разрушает их дома.

Шторм в феврале даже для ветреного Магадана явление редкое, как и потепление, которое его сопровождало. Еще в выходные в городе было относительно спокойно. Температура была в районе 11 градусов мороза. Это обычное значение для конца календарной зимы. А 10 февраля в разгар разгула стихии дошло почти до оттепели.

Жизненный путь циклона, который сейчас осложняет ситуацию в Магаданской области, таков: вихрь сформировался восточнее Японии, в районе теплого течения Куросио, и отправился вдоль побережья Дальнего Востока, захватив с собой хороший запас очень теплого воздуха. Сейчас циклон перемещается по акватории Охотского моря. Дальнейшее продвижение на север вихрю преграждает очень холодный антициклон. В такой ситуации причинами для усиления ветра становятся два фактора: это и значительный барический градиент, и огромные контрасты температуры.

Влияние этого циклона, что интересно, распространяется и вглубь континента: на побережье шторм, а к западу – аномальное потепление. На севере Дальнего Востока положительное отклонение температуры от среднеклиматических значений составляет 10-12 градусов. На большей части региона в среднем на 5 градусов теплее нормы.

Потепление было стремительным! В Кегали за сутки с седьмого на восьмое февраля максимальная температура повысилась с минус 26,2 градуса до минус 7,7 градуса. В Сусумане – с минус 30 до минус 11. В Оле с минус 10 – до минус двух градусов. Резкий скачок температуры, увеличение массы снега и ветровая нагрузка привели к первым проблемам еще до сегодняшнего шторма. На одну из трасс Колымы сошли три лавины.

Сейчас в Магадане восемь часов вечера. До конца дня температура в Магадане будет постепенно понижаться до минус шести. Между тем в городе еще возможны порывы до 25 метров в секунду. Лишь к утру погода начнет постепенно успокаиваться, а скорость ветра снизится до 15 метров в секунду.

11 февраля днем в столице Колымы снова по местным меркам аномально тепло – минус четыре градуса, из-за облаков станет выглядывать солнце. Начиная с пятницы, погода в регионе станет возвращаться в привычные для февраля рамки. Температура – минус 10-13 градусов, будет дуть слабый северный и северо-восточный ветер.

В нынешних условиях лучше не выходить на лед. Резкое повышение температуры и сильные ветры повышают вероятность образования трещин и полыней.