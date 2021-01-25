Путин и Обрадор обсудили помощь России Мексике в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Как передает ТАСС, об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Обрадор обсудили тему борьбы с COVID-19, в частности закупку российской вакцины "Спутник V" и подготовку в РФ мексиканских врачей.

По итогам переговоров министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что его страна надеется на скорое начало поставок российской вакцины.

Речь идет о приобретении 7,4 миллионов доз "Спутника V", но пока неизвестно, когда мексиканский регулятор выдаст разрешение на использование в стране вакцины из РФ.