"Торпедо" разгромило сербский "Спартак" в товарищеском матче

В рамках товарищеского матча на сборе в турецком Белеке московское "Торпедо" разгромило сербский "Спартак" из Субботицы, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

У победителей дубль оформил Денис Баланюк, а также по разу отличились Владислав Адаев, Амур Калмыков и новичок команды Жига Шкофлек.

В параллельной контрольной встрече "Уфа" в том же Белеке проиграла сербской "Црвене Звезде" с минимальным счетом – 0:1. Единственный мяч в игре забил Неманья Милунович, которому ассистировал Эль-Фарду Бен Набуан.