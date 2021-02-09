Черчесов и Газизов посетили товарищеский матч "Уфа" – "Торпедо" в Турции

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов посетили товарищеский матч "Уфа" – "Торпедо".

Встреча между командами из Уфы и Москвы проходит в Белеке. Ранее Черчесов вместе со своим тренерским штабом уже побывал на нескольких играх с участием российских команд на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Напомним, в начале декабря руководство "Спартака" приняло решение прекратить сотрудничество с Шамилем Газизовым. Тогда же генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков сообщил, что клуб предложил 52-летнему специалисту вернуться в уфимский клуб.