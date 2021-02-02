Черчесов посетил в Турции тренировку "Ахмата" и матч "Рубина" с "Химками"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во вторник посетил несколько матчей с участием российских команд на учебно-тренировочных сборах в турецком Белеке.

Во вторник московское "Динамо" обыграло черногорскую команду "Рудар" (3:1) благодаря хет-трику Константина Тюкавина, а подмосковные "Химки" сыграли вничью с казанским "Рубином" (2:2), уступая в два мяча после первого тайма.

"С утра я принял участие в оперативном совещании РФС под руководством президента Александра Дюкова. Затем вместе с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым мы посетили тренировку "Ахмата". И успели побывать на двух контрольных матчах", – приводит слова Черчесова пресс-служба сборной.

По словам наставника национальной команды, после игр он пообщался с Андреем Талалаевым и Леонидом Слуцким: "Радует, что основная часть кандидатов в сборную здоровы и спокойно готовятся к возобновлению сезона", – подытожил Черчесов.