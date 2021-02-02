Дубль Мирзова спас "Химки" от поражения в матче с "Рубином"

Футболисты подмосковных "Химок" в рамках товарищеского матча на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке сыграли вничью с казанской командой "Рубин" – 2:2.

Подопечные Леонида Слуцкого после первого тайма вели в счете 2:0, но удержать преимущество не смогли. В составе казанцев голами отметились Джордже Деспотович (21-я минута) и Дарко Йевтич (45), а у химчан оба мяча забил Резиуан Мирзов (54, 72 – пенальти).

В следующем матче на сборе "Химки" 6 февраля сыграют с командой "Чайка" из села Песчанокопское, а "Рубин" днем ранее встретится с московским "Динамо".