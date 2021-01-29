"Рубин" на сборе в Турции сыграет с "Химками" и "Динамо"

Игроки казанского футбольного клуба "Рубин" собрались в турецком Белеке на второй учебно-тренировочный сбор, в рамках которого примут участие в трех контрольных матчах.

Как сообщает пресс-служба казанцев, подопечным Леонида Слуцкого 2 февраля будут противостоять подмосковные "Химки", 5 февраля – столичное "Динамо", а 9 февраля – "Нижний Новгород".

Напомним, после 19 матчей чемпионата России "Рубин" с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче российской премьер-лиги "Рубин" 28 февраля на выезде сыграет с московским "Спартаком".