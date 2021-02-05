"Спартак" проведет третий тренировочный сбор на базе в Тарасовке

Московский "Спартак" определился с местом проведения заключительного тренировочного сбора перед возобновлением чемпионата России. Первые два сбора "красно-белые" провели в Объединенных Арабских Эмиратах.

Третий сбор столичная команда проведет на своей базе в Тарасовке. Как сообщает "Спорт-Экспресс", это решение главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Напомним, "Спартак" после 19 матчей российской премьер-лиги с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата страны "красно-белые" 28 февраля примут "Рубин". За восемь дней до этого спартаковцы сыграют с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России.