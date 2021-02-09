"Спартак" решил судиться с "Тамбовом"

Московский "Спартак" подал иск в арбитражный суд на "Тамбов" на сумму более двух с половиной миллиона рублей. Красно-белые хотят получить деньги за аренду базы в Тарасовке. Об этом сообщил директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

"Они весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг 2594000", – цитирует Фетисова "Спорт-экспресс".

Напомним, что общий долг "Тамбова" составляет 360 миллионов рублей, из которых почти половина – долги по зарплате перед футболистами.

Руководство РФС и РПЛ пообещали тамбовскому клубу финансовую поддержку, чтобы команда смогла доиграть нынешний сезон.