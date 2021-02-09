09 февраля 2021 19:33

"Уфа" минимально переиграла столичное "Торпедо" на сборе в Турции


фото: Футбольный клуб "Уфа"

В рамках товарищеского матча на сборе в турецком Белеке футбольный клуб "Уфа" обыграл московское "Торпедо" с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил защитник Александр Сухов.

На встрече присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов.

Напомним, "Уфа" после 19 матчей российской премьер-лиги с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. "Торпедо" же расположилось на четвертой строчке в ФНЛ, имея в активе 53 балла.

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