"Уфа" минимально переиграла столичное "Торпедо" на сборе в Турции

В рамках товарищеского матча на сборе в турецком Белеке футбольный клуб "Уфа" обыграл московское "Торпедо" с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил защитник Александр Сухов.

На встрече присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов со своим штабом присутствует на контрольном матче ФК «Уфа» с московским «Торпедо». pic.twitter.com/DtHI6MhKAy — ФК УФА (@UfaFc) February 9, 2021

Напомним, "Уфа" после 19 матчей российской премьер-лиги с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. "Торпедо" же расположилось на четвертой строчке в ФНЛ, имея в активе 53 балла.