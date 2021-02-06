Соболев принес победу "Спартаку" над "Шахтером"

Футболисты московского "Спартака" одержали волевую победу над солигорским "Шахтером" в товарищеском матче. Российская команда пропустила первой, однако смогла обыграть белорусов со счетом 2:1. Победный гол оказался в активе Александра Соболева.

Форвард красно-белых отличился на 80-й минуте. Еще один мяч за москвичей забил Айртон Лукас (76-я). В составе "Шахтера" единственный гол оказался на счету Егора Филипенко, ранее выступавшего за "Спартак".

В следующей товарищеской встрече столичный клуб сыграет с латвийской "Ригой".