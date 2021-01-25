Хоккеисты "Витязя" забросили три безответные шайбы в ворота "Куньлуня"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" на льду домашней арены в Подольске обыграл пекинскую команду "Куньлун Ред Стар" – 3:0.

У победителей голами отметились Захар Бардаков, Каспарс Даугавиньш и Якуб Ержабек, забросившие шайбы на 18-й, 33-й и 60-й минутах соответственно. Джастин Дэнфорт записал на свой счет две результативные передачи.

"Витязь" одержал третью победу в последних пяти встречах и с 52 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а "Куньлунь", потерпевший третье поражение кряду, расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 30 баллов.