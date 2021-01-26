Эксперт: заболеваемость и смертность от COVID-19 весной снизится вдвое

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к середине весны показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в России могут снизиться вдвое. При этом есть вероятность новой волны в связи с естественным весенним всплеском.

Тавадян уверен, что ситуация уже скоро резко может стать лучше, но вакцинация идет медленнее, чем распространяется вирус. Эксперт подчеркнул необходимость всеобщей вакцинации для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны.

По словам эксперта, Россией уже пройдено плато по заражаемости COVID-19, сегодняшнюю ситуацию можно назвать позитивно-стабильной, в 68 регионах отмечается снижение скорости распространения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Москва демонстрирует самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России. За ней следует Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея, сказал Тавадян.

Он отметил, что в Санкт-Петербурге, где наблюдалось неестественно длинное и плоское плато, длившееся более месяца, ситуация уже нормализовалась.

Самая сложная ситуация с заболеваемостью, показывающая отрицательную динамику, пока сохраняется в Костромской области, в Еврейской АО и на Чукотке.