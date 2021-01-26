В Иркутской области найден грабитель, пять лет назад задушивший женщину

Полицейские и следователи раскрыли дело об убийстве, совершенном в июле 2016 года в Шелехове, об этом во вторник, 26 января, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Иркутской области.

Как установили правоохранители, обвиняемый заметил на улицу молодую женщину и решил завладеть содержимым принадлежавшей ей дамской сумочки. Злоумышленник выбрал подходящий момент, после чего напал на прохожую, закрыл рот и нос ладонью, и оттащил в безлюдное место.

После этого 24-летняя жертва скончалась, а ее убийца скрылся и обнаружен пять лет спустя в иркутском центре по реабилитации лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.

Известно, что задержанный 40-летний уроженец Нижнеудинска ранее уже был судим за различные преступления. Мужчина дал признательные показания и продемонстрировал провоохранителям, как душил потерпевшую.

В настоящее время преступник, ставший фигурантом уголовного дела об убийстве, находится под стражей.