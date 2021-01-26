Бэк-вокалистку группы "Восток" нашли мертвой на юго-западе Москвы

Тело бэк-вокалистки по-группы "Восток" Натэллы Ас обнаружили на юго-западе Москвы. По предварительным данным, певица сорвалась с пожарной лестницы дома, где жила.

Полицейских на место вызвал случайный прохожий, который и наткнулся на травмированную женщину на улице Теплый Стан. К моменту прибытия медиков она была мертва.

"У нее раздор в семье был, это суицид. В нашей группе мы имеем такую информацию, она подтверждена. Мы в шоке, потому что она была очень позитивная, жизнерадостная", – рассказал телеканалу "360" продюсер группы.

Натэлла Ас, по некоторым данным, находилась в депрессии из-за отсутствия выступлений. У 48-летней бэк-вокалистки остались супруг и ребенок.