Известного московского ювелира убили после наводки подруги

Сотрудники московского уголовного розыска раскрыли убийство Анжелы Волостных — известного столичного ювелира.

Женщину, услугами которой, пользовались коммерсанты и представители шоу-бизнеса, пропала еще 3 октября 2020 года.

Анжелу Волостных похитили около ее подъезда в Москве, а затем увезли в неизвестное место. На днях одного из похитителей 51-летней женщины задержали в городе Богучаре Воронежской области.

Также была задержана подруга погибшей — по версии следствия, именно она надоумила своих знакомых расправиться с ювелиром, рассказав им о своей богатой знакомой, живущей одной в столичной квартире в окружении дорогих украшений.

Последний подельник, по информации представителя СК РФ Юлии Ивановой, был задержан в среду, 3 января. Тело Анжелы Волостных пока не найдено.