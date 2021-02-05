Задержаны подозреваемые в убийстве известного московского хореографа

Полицейские задержали пять человек в рамках расследования уголовного дела об убийстве хореографа Натальи Прониной, которую на глазах у подруг застрелили на Профсоюзной улице в Москве.

Убийство было совершено вечером 23 декабря, когда 30-летняя женщина возвращалась домой. Злоумышленник поджидал свою жертву у подъезда, затем приблизился, произвел два выстрела и убежал. Пострадавшую доставили в больницу, но усилия врачей оказались тщетны.

Следователи нашли в соседнем дворе выброшенный киллером пистолет, а на нем, как отмечают в московском управлении СКР, были обнаружены генетические следы, которые и позволили выйти на подозреваемых.

Были задержаны пять человек, у одного из которых нашли оружие и боеприпасы, иных подробностей ведомство не привело. По неподтвержденной информации, поводом для убийства стала ревность, а заказчицей выступила спутница некоего предпринимателя, с которым встречалась и Наталья. Исполнителем выступил житель Чечни, который спустя пару дней вернулся на родину, где его и задержали.

Меру пресечения подозреваемым в убийстве по найму и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия пока не избрали.