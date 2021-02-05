Ревнивая соперница: следователи выяснили, кому помешала убитая девушка-хореограф

6 февраля суд может решить вопрос об аресте подозреваемых в убийстве на Профсоюзной улице. В декабре 2020 года там застрелили хореографа Наталью Пронину. Сегодня стало известно, что по этому делу задержаны пять человек, в том числе и предполагаемая заказчица.

На кадрах оперативного видео пособник киллера, он помогал с приобретением оружия. А это уже допрос организатора убийства.

- За что задержаны?

- За помощь в организации убийства.

- Убийства кого?

- Девушки.

Кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам, основатель танцевальной студии – как жила и чем занималась Наталья Пронина, понятно по ее странице в соцсети. Последнее опубликованное видео – девушка просыпается в загородном отеле. А еще фото из отпуска, записи выступлений.

Ее убили в декабре 2020 года. Кадры с камеры видеонаблюдения: Наталья вместе с подругами возвращается домой, преступник в маске и капюшоне стреляет в упор.

От студии, где работала девушка, до дома 10 минут пешком. Киллер поджидал свою жертву во дворе. Покидая место преступления, он выбросил оружие. По оставленным на нем отпечаткам пальцев эксперты Следственного комитета вышли на убийцу, а затем и на организатора.

У эффектной девушки было много поклонников. Сразу возникла версия убийства по личным мотивам. Подозрения подтвердились. Заказчиком преступления, по версии следствия, стала ревнивая соперница, возлюбленная одного из поклонников Натальи. Есть данные, что она заплатила киллеру 200 тысяч. Пятеро подозреваемых, в том числе и предполагаемый исполнитель, уже задержаны.

"Установлена причастность пяти человек к совершенному преступлению. Все соучастники доставлены в подразделение ведомства. Также их действиям будет дана дополнительная квалификация", – сообщила Юлия Иванова, представитель Главного следственного управления СК по Москве.

Есть информация, что следователи допрашивали 41-летнего бизнесмена, у которого были романтические отношения с погибшей. Как говорят друзья, о том, что мужчина был женат и воспитывал троих детей, Наталья не знала. Как не догадывалась ни о существовании у ухажера еще одной возлюбленной, ни о грозящей ей опасности.

"На ее высокие моральные качества старалось равняться все окружение. Это к вопросу о том, могла ли она кого-то увести из семьи", – рассказывает Екатерина Рочева, подруга погибшей.

Предприниматель, ставший объектом ревности, проходит по делу как свидетель. Личности задержанных следствие пока не раскрывает. В ближайшее время в Черемушкинском суде столицы в отношении предполагаемых участников преступной группы будет избрана мера пресечения.