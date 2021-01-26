Главный санврач Самарской области назвал опасными незаконные шествия

Прошедшие в минувшие выходные несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального создают риски осложнения ситуации с распространением коронавируса в Самарской области. Об этом заявила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Цитирует уполномоченного ГТРК "Самара".

Во время заседания оперативного Штаба по борьбе с распространением COVID-19, проведённого губернатором Самарской области, Архипова отметила, что во время несогласованной акции не были соблюдены основные меры защиты от заболевания:

"Будем отслеживать ситуацию по крупнейшим городам. В целом, несоблюдение дистанцирования и масочного режима создаёт риск ухудшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции", – сказала она.

Губернатор региона Дмитрий Азаров согласился с мнением специалиста, обратив внимание, что подобные акции создают угрозу чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

"Понимаю, что здесь и ответственность муниципалитетов, и наших коллег из УВД по составлению протоколов, но я вас попрошу как санитарного врача также этому внимание уделять. Эти действия могут привести к вспышке заболевания, увеличить нагрузку на систему здравоохранения, создавать угрозу жизни и здоровья людей. Думаю, что здесь действовать нам нужно сообща, решительно, защищая здоровье людей", – добавил Азаров.

При этом в Самарской области после новогодних праздников уже фиксировался всплеск уровня заболевания коронавирусной инфекцией. Специалисты связали скачок с несоблюдением масочного режима и социального дистанцировался в праздники и выходные дни. Роспотребнадзор предупредил жителей России, что массовые шествия могут лишь усугубить текущую ситуацию с уровнем заболеваемости.

К 26 января число умерших с COVID-19 в Самарской области достигло 792 человек. За прошедшие 24 часа в регионе зафиксировано 283 случая новых заражений.