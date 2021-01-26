Технологическая долина МГУ: новые перспективы

В Москве началось строительство инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Через два года на месте пустыря появятся первые корпуса будущей научной долины. Какие перспективы инновационный кластер откроет для российских разработчиков?

Будущее научно-технологического центра МГУ уже не выглядит туманным. За прошедшие месяцы вид из окон главного здания университета менялся чаще, чем за последние десять лет. В считанные недели с площадки вывезли тонны строительного мусора. Параллельно шли исследования почвы, и вот теперь рабочие приступают к рытью котлованов.

Масштаб работ можно оценить только с воздуха. Комплекс зданий МГУ на фоне новых территорий кажется миниатюрой. Здесь разместят девять научных кластеров "Нанотех", "Космос", "Инжиниринг". Первым начнут строить флагманский "Ломоносов".

"По поручению президента России мы сегодня начинаем строительство крупнейшего научно-технологического кластера Москвы и, пожалуй, самого крупного инновационного проекта за всю историю МГУ. Это огромная возможность для студентов, аспирантов МГУ, преподавателей, профессуры реализовать на базе этого кластера самые амбициозные мечты, самые удивительные проекты", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Некоторые резиденты уже определены. Прописку в научной долине получит Центр морских исследований МГУ. Его специалисты изучают шельф. Работают не только за компьютерами, но и в полях, а, точнее, на водах.

"Воробьевы горы" — принципиально новый уровень развития инноваций в России. Это создание новой экосистемы, которая позволяет продвигать разработки России не только внутри страны, но и за рубежом", — отметил исполнительный директор Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин.

Кого-то из резидентов интересует международный рынок, кого-то налоговые льготы, а кому-то банально тесно в старых помещениях. Институт экологического проектирования исследует почву и недра до, во время и после строительства, например, атомных станций. Лаборатория по изучению воды пока ютится в небольшом кабинете. Надеются на переезд в новый кластер, что даст возможность расширить штат сотрудников, разумеется, выпускниками МГУ.

"Уже 19 компаний молодых ребят из МГУ согласились войти в этот проект. Это развитие университета, ведь они вместо того, чтобы искать где-то применение своих талантов и сил, могут прям тут же, выйдя из дверей факультета, перейти работать в эту "долину", — рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Когда-то на этой территории был печально известный гаражный "Шанхай". Но эта страница в истории раменского пустыря уже перевернута. Первый кластер "Ломоносов" обещают построить за два года.