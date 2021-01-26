"Трактор" и "Магнитка" одержали гостевые победы

Завершились два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Барыс" у себя в Нур-Султане проиграл челябинскому "Трактору" с результатом 2:3, а "Автомобилист" в Екатеринбурге уступил магнитогорскому "Металлургу" 3:5.

Победу "Трактору" обеспечили голы Алексея Бывальцева, Сергея Калинина и Виталия Кравцова. У "Барыса" отличились Его Петухов и Валерий Орехов.

В Екатеринбурге шла упорная борьба. Вперед выходили то хозяева, то гости. На 58-й минуте счет был 3:3. У "Автомобилиста" голы на свой счет записали Сергей Зборовский, Всячеслав Литовченко и Алексей Макеев. У гостей по шайбе забросили Тейлор Бек, Деннис Расмуссен и Андрей Чибисов. Но в оставшееся до конца третьего периода Деннис Расмуссен и Николай Кулемин по разу поразили ворота "Автомобилиста", обеспечив "Магнитке" победу с результатом 5:3.