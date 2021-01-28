"Автомобилист" на домашнем льду уступил хоккеистам "Ак Барса"

В Екатеринбурге местный "Автомобилист" принимал лидера Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги казанский "Ак Барс" в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата. Гости оказались искушеннее уральцев и победили со счетом 3:1.

Соперники до этого дважды играли на поле команды из Татарстана и оба раза "Авто" терпел поражение с "сухим" счетом – 0:3 и 0:2. Дома уральцы также ничего не смогли противопоставить опыту лидеров "востока". Единственное, что они смогли "размочить" счет матчей с казанцами.

Первый период прошел в разведке, но в начале второго гостям удался голевой дубль: Яруллин и Воронков в течение одной минуты вывели "барсов" вперед – 2:0. Перед вторым перерывом Хрипунов, казалось бы, возродил интригу, но в третьем тайме забил Доус, сделав счет 3:1.

"Ак Барс" продолжает лидировать, имея 78 очков и на 10 баллов опережая омский "Авангард". "Автомобилист" остался с 59-ю очками на 6-м месте, но, впрочем, в плей-офф клуб из Екатеринбурга скорее всего попадет. Восьмерка команда на "востоке" имеет запас в 8-10 очков перед новосибирской "Сибирью", идущей на 9-м месте.