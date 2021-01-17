"Ак Барс" – "Торпедо" – 2:0. Гостям не хватило сил в обороне

Матчем в Казани между местным "Ак Барсом" и нижегородским "Торпедо" продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. "Барсы" были чуть лучше, но гости до последних минут сохраняли интригу и пропустили второй гол только на 59-й минуте. 2:0 – победа хозяев.

"Торпедо" избрало для этой встречи сугубо оборонительный закрытый вариант и долгое время гостям удавалось сдерживать атаки "Ак Барса". Счет был открыт только на 43-й минуте Петровым. Автозаводцы попытались вернуть ничью, отрядили чуть большие силы в нападение, сняли на исходе матча голкипера, но пропустили от Кормье в пустые ворота.