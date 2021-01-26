МИД Азербайджана расценил слова Милонова как провокацию

Временный поверенный в делах посольства России был вызван в МИД Азербайджана. Поводом послужили слова депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщается на сайте зарубежного ведомства.

Отмечается, что российский политик допустил в беседе с армянскими СМИ неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана. МИД считает, что Милонов совершил провокационный шаг, который противоречит сложившимся отношениям между Баку и Москвой.

В октябре прошлого года посольство Азербайджана пожаловалось на депутата Министерству иностранных дел России. Причиной послужил визит Милонова в Нагорных Карабах.