Новогодние праздники сыграли положительную роль в борьбе с эпидемией

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о положительной роли, которую сыграли новогодние праздники в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

По словам эпидемиолога, люди целых 14 дней находились в своеобразной самоизоляции: редко пользовались общественным транспортом, имели низкую социальную активность. 14 дней – как раз инкубационный период для коронавируса. Таким образом, произошел разрыв цепочек передачи инфекции.

Горелов отметил, что в России наступила стабилизация ситуации с ковидом, передает РИА Новости. 26 января суточный прирост зараженных составил 18 241, это самый низкий показатель с 3 ноября.