Гурьянов набрал два очка и помог "Далласу" обыграть "Детройт"

Американский хоккейный клуб "Даллас Старз" обыграл "Детройт Ред Уингз" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вклад в победу своего клуба внес и российский нападающий "звездных" Денис Гурьянов.

За отведенное россиянину время он набрал два очка. Гурьянов выступил в качестве ассистента Йона Клинберга и Джейсона Дикинсона, забивших по голу. У "Детройта" автором единственной шайбы стал еще один российский хоккеист Владислав Наместников.

Приняли участие в матче также и "звездные" Александр Радулов с Антоном Худобиным. Нападающий из России отыграл 18 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями. Российский вратарь же стал автором 20 отраженных бросков из 21-го.