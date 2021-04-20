Худобин обыграл Свечникова. "Даллас" одолел "Детройт"

Матчем между командами "Даллас Старз" и "Детройт Рэд Уингз" завершился очередной игровой день в североамериканской Национальной хоккейной лиге. "Звезды" были сильнее в серии послематчевых бросков – 3:2.

В игре отличились два российских легионера двух клубов: голкипер хозяев Антон Худобин в основное время отразил 20 из 22-х бросков по воротам, а форвард "красных крыльев" Евгений Свечников дал пас Гленденигу, когда он забивал гол. Счет игры – 2:2, а в серии буллитов Худобин был лучше своего визави Грайсса.