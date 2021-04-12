Тренин забросил Худобину, "Нэшвилл" победил "Даллас"

Хоккеисты "Нэшвилл Предаторз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимали на своей площадке "Даллас Старз". Встреча получилась крайне упорной. Все решилось в серии буллитов. Победу в матче одержали "хищники" со счетом 3:2.

За хозяев льда шайбы забросили Райан Эллис (11-я минута) и Яков Тренин (23-я). У "звезд" отличились Руп Хинтц (5-я) и Джейми Олексяк (29-я). Победный буллит исполнил Райан Джохансен.

Для российского форварда "Нэшвилла" шайба в ворота "Далласа" стала четвертой в нынешнем сезоне. Столько же на счету Тренина и результативных передач.

Российский вратарь гостей Антон Худобин отразил в этой встрече 18 из 20 бросков. Его партнер по команде Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.